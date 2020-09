Covid-19: Governo anuncia imposto zero para importação de vacinas

Sarah Chaves, com informações da Agência Brasil

O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia, publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira (16), a resolução que concede redução temporária para zero da alíquota do Imposto de Importação de vacinas contra a covid-19.

Em março de 2020, uma resolução isentou produtos relacionados ao combate à covid-19 até 30 de setembro. Uma nova resolução publicada hoje prorroga a isenção até o dia 30 de outubro de 2020.

Além disso, a resolução também inclui outros produtos relacionados ao combate ao novo coronavírus. De acordo com a resolução, o objetivo é “facilitar o combate à pandemia”.

