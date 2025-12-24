Decreto fixa salário mínimo em R$ 1.621 a partir de 2026

Foi publicado nesta quarta-feira (24), o decreto assinado pelo presidente Lula que fixa o salário mínimo em R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro de 2026. O valor representa R$ 54,04 por dia e R$ 7,37 por hora, com reajuste de 6,79% sobre o piso atual, de R$ 1.518.

Apesar do aumento, o valor ficou abaixo das projeções iniciais do governo, que chegaram a R$ 1.631 e depois foram reduzidas para R$ 1.627, diante de uma inflação menor que a prevista. O salário mínimo é referência para despesas obrigatórias, como aposentadorias e benefícios assistenciais, e sua correção impacta diretamente o Orçamento.

A política de valorização considera a inflação medida pelo INPC em 12 meses até novembro, de 4,18%, somada ao crescimento do PIB de dois anos antes, limitado a até 2,5% pelas regras do arcabouço fiscal. Sem esse limite, o piso chegaria a R$ 1.636 em 2026.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também