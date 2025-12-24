Menu
Menu Busca quarta, 24 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Brasil

Decreto fixa salário mínimo em R$ 1.621 a partir de 2026

O ato foi assinado pelo presidente Lula e publicado no Diário Oficial da União

24 dezembro 2025 - 13h25Sarah Chaves
Ato foi assinado pelo presidente LulaAto foi assinado pelo presidente Lula   (Adriano Machado/Reuters)
Dr Canela

Foi publicado nesta quarta-feira (24), o decreto assinado pelo presidente Lula  que fixa o salário mínimo em R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro de 2026. O valor representa R$ 54,04 por dia e R$ 7,37 por hora, com reajuste de 6,79% sobre o piso atual, de R$ 1.518.

Apesar do aumento, o valor ficou abaixo das projeções iniciais do governo, que chegaram a R$ 1.631 e depois foram reduzidas para R$ 1.627, diante de uma inflação menor que a prevista. O salário mínimo é referência para despesas obrigatórias, como aposentadorias e benefícios assistenciais, e sua correção impacta diretamente o Orçamento.

A política de valorização considera a inflação medida pelo INPC em 12 meses até novembro, de 4,18%, somada ao crescimento do PIB de dois anos antes, limitado a até 2,5% pelas regras do arcabouço fiscal. Sem esse limite, o piso chegaria a R$ 1.636 em 2026.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Martin Baron/Unsplash
Brasil
Mercado de bebidas sem álcool deve crescer 10% no Brasil até 2028
Após ser arrastada na Marginal Tietê, Tainara passa por nova amputação
Brasil
Após ser arrastada na Marginal Tietê, Tainara passa por nova amputação
Foto: Divulgação/Havaianas
Brasil
Ações da Alpargatas sobem e revertem perdas após reação negativa a comercial
Foto: Arquivo/Agência Brasil
Brasil
Conta de luz ficará mais barata em janeiro
Foto: Reprodução
Brasil
Governo divulga calendário do Bolsa Família para 2026
Ministro Alexandre de Moraes
Brasil
Após reportagem, Moraes nega intercessão por banco Master e cita Lei Magnitsky
CaixaAgência da Caixa Econômica Federal na avenida Paulista
Brasil
Feriados alteram funcionamento de bancos, Correios e INSS
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Brasil
Brasil vai na contramão e aumenta denúncias de abuso infantil online
Foguete explode ao decolar na Base de Alcântara no Maranhão
Brasil
Foguete explode ao decolar na Base de Alcântara no Maranhão
Medida assinada pelo presidente Lula foi oficializada em edição do Diário Oficial da União
Brasil
Indulto natalino de Lula deixa de fora presos pelo 8/1 e delatores

Mais Lidas

VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Imagem Ilustrativa
Polícia
Briga no 'Bar da Loira' termina com mulher esfaqueada em Campo Grande
Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Moradoras brigam por causa de cachorros em condomínio de Campo Grande