DERF é homenageada na Câmara Federal por prender ladrão de farmácias na Capital

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) será homenageada com voto de louvor pela Câmara dos Deputados. O reconhecimento vem em decorrência do exitoso trabalho na prisão de um homem responsável por uma série de roubos a farmácias em Campo Grande.

A proposta foi apresentada pelo Deputado Federal Marcos Pollon (PL/MS) e aprovada pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.

Prisão do Criminoso - O homem de 29 anos foi preso em 29 de maio, após cometer ao menos 29 assaltos a farmácias e drogarias. De acordo com informações policiais, os crimes ocorreram entre agosto de 2023 e maio de 2024, geralmente entre as 18h e 21h30.

O criminoso usava boné e máscara para dificultar sua identificação e atacava quando os estabelecimentos estavam sem clientes, aproveitando-se de momentos em que os funcionários estavam sozinhos.

No dia da prisão, por volta das 20h, policiais da DERF flagraram o suspeito entrando em uma farmácia na Avenida Coronel Antonino. O homem anunciou o assalto simulando estar armado, colocando a mão na região da cintura, e ordenou que os funcionários fossem para o fundo da loja. Ele foi preso em flagrante após subtrair o dinheiro do caixa, sendo abordado pelos investigadores da Polícia Civil.

