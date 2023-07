Desmatamento na Amazônia caiu 33,6% no primeiro semestre do ano

Dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostraram que, durante o primeiro semestre deste ano, os alertas de desmatamento na Amazônia tiveram uma redução de 33,6%.

As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (6) durante uma coletiva de imprensa do Ministério do Meio Ambiente, Casa Civil, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Os números foram apresentados pelo secretário executivo do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, que apontou a importância do Ibama e do ICMBio para evitar a destruição do bioma.

Segundo os números, Mato Grosso liderou o ranking de unidades da Federação com o maior aumento de desmatamento nos primeiros seis meses, com um total de 905 quilômetros quadrados de floresta sendo destruídos no estado, um aumento de 34% em relação ao mesmo período do ano passado.

