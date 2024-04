Dia Nacional da Mulher Sambista é instituído em homenagem à Ivone Lara

Em uma homenagem à Ivone Lara dona da música Sonho Meu, o Governo Federal, instituiu o dia 13 de abril como o Dia Nacional da Mulher Sambista, data de aniversário da cantora que faleceu em 2018.

Um marco do Samba, Ivone Lara foi a primeira mulher a integrar a ala de compositores da Império Serrano, tendo assinado a composição do samba-enredo Os Cinco Bailes da História do Rio, de 1965, que ainda hoje é listado entre os melhores de todos os tempos.

Além da música, Ivone atuou como enfermeira e assistente social até se aposentar e se dedicar na carreira de cantora. A sambista gravou 15 álbuns, assinou a composição de dezenas de canções e recebeu inúmeros prêmios e homenagens, como em 2016, quando foi condecorada com a Ordem do Mérito Cultural, principal condecoração do Governo Brasileiro à área da cultura.

A música Sonho Meu executada na voz da compositora no Spotify já foi reproduzida

56,54 milhões de vezes, além de ter sido regravada por Maria Bethânia, Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira e Adriana Calcanhoto. Entre os intérpretes que regravaram músicas dela estão Clara Nunes, Gal Costa, Gilberto Gil, Paula Toller, Paulinho da Viola, Beth Carvalho e Marisa Monte.

