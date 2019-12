Diminui taxa de desemprego e desocupação no país em 2019

Sarah Chaves, com informações da Agência Brasil

O estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta sexta-feira (27), mostra que a taxa de desocupação no país fechou o trimestre encerrado em novembro em 11,2%. Já os desempregados teve redução de 5,6%em relação ao trimestre de junho a agosto, e de menos 2,5%, 300 mil pessoas a menos, em relação ao mesmo trimestre de 2018.

Segundo o IBGE, a taxa de desocupação caiu 0,7% no trimestre de junho a agosto, que ficou em 11,8% e foi 0,4% inferior em relação ao mesmo trimestre de 2018, de 11,6%.

São consideradas desocupadas as pessoas que estão sem emprego, mas que buscaram efetivamente um trabalho nos 30 dias anteriores à coleta dos dados. O levantamento aponta que 11,9 milhões de pessoas compõem a população desocupada.

Em relação à população ocupada, o levantamento mostra que são 94,4 milhões, novo recorde da série histórica iniciada em 2012. A população ocupada cresceu 0,8%, com mais 785 mil pessoas trabalhando em relação ao trimestre anterior e 1,6%, mais 1,5 milhão de pessoas, em relação ao mesmo trimestre de 2018.

Segundo a gerente da Pesquisa Adriana Beringuy, o aumento dos trabalhadores com carteira assinada foi impulsionado pelas contratações no comércio. “O comércio teve uma contratação importante no trimestre que se encerrou em novembro. Esta é uma época em que esse setor costuma contratar mais em virtude das datas festivas. Isso é bastante positivo”, afirmou.

De acordo com o IBGE, “o número de trabalhadores por conta própria, novo recorde na série histórica, chegou a 24,6 milhões de pessoas, e cresceu nas duas comparações: 1,2% (mais 303 mil pessoas) frente ao trimestre móvel anterior e 3,6% (mais 861 mil pessoas) em relação ao mesmo período de 2018”.

A pesquisa também indica que 65,1 milhões de pessoas não estão trabalhando, nem procurando trabalho. Esse dado mostra estabilidade tanto em relação ao trimestre de junho a agosto de 2019 quanto em relação ao mesmo trimestre de 2018

Deixe seu Comentário

Leia Também