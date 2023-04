É bom de aposta? Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3 milhões neste sábado

Neste sábado (1°), a Mega-Sena está preparando mais um sorteio para os apostadores com um prêmio de R$ 3 milhões, dois dias após duas pessoas acertarem o prêmio de R$ 74 milhões, sorteados na última quarta-feira (29).

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Os prêmios podem ser recebidos em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o valor bruto for superior a R$ 1.903,98, o pagamento só é feito nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo da aposta original e premiada.

