É hoje: Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 160 milhões

Nesta quarta-feira (8), a Mega-Sena sorteia um prêmio milionário de R$ 160 milhões, que vem sendo acumulado desde o início do ano. Este é o 7° maior valor da história da loteria.

No concurso passado, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas, que foram: 19 - 22 - 37 - 44 - 51 - 56.

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet, até as 18h, horário de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aplicação do valor total na poupança garante ao ganhador R$ 1,2 milhão de rendimento no primeiro mês.

A Mega terá dois sorteios nesta semana: quarta (8) e sábado (11).

Deixe seu Comentário

Leia Também