EleiÃ§Ãµes 2024: Eleitores tÃªm atÃ© 8 de maio para regularizaÃ§Ã£o com a JustiÃ§a Eleitoral

Os eleitores brasileiros têm até o dia 8 de maio para garantir sua participação nas eleições municipais de outubro deste ano [2024], seja tirando a primeira via do título ou regularizando sua situação eleitoral. Este prazo também se aplica ao alistamento dos jovens que completarão 16 anos até o 1º turno e desejam exercer seu voto, mesmo com a opção facultativa.

A facilidade do autoatendimento eleitoral permite que essas operações sejam solicitadas sem sair de casa. No entanto, para a emissão do título, é necessário comparecer ao cartório eleitoral para a coleta dos dados biométricos e validação do pedido.

Aqueles que se encontram com o título cancelado ou mudaram de cidade e precisam transferir o domicílio eleitoral também têm até o dia 8 de maio para resolver essas pendências. As eleições municipais para os cargos de prefeitos e vereadores acontecem no dia 6 de outubro.

