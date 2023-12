Embraer assina acordos sobre "carro voador" com empresa aérea da Arábia

Em missão do governo do presidente Luiz Inacio Lula da Silva à Arábia Saudita, a Embraer assinou três acordos de cooperação com o governo e empresas do país, nas áreas de aviação civil, defesa e segurança, e mobilidade aérea urbana.

Estes acordos permitirão à empresa estabelecer diversas linhas de colaboração e iniciativas conjuntas, públicas e privadas, expandindo oportunidades de investimento e parcerias com a indústria local, além de incrementar exportações a partir do Brasil.

Os acordos a assinados pela Embraer na Arábia Saudita são: Memorando de entendimento de Cooperação e Parcerias com o Governo saudita (Ministério de Investimento da Arábia Saudita e o GACA - Autoridade Aeronáutica saudita); Memorando de entendimento com a SAMI - empresa saudita de Defesa e Memorando de entendimento da EVE, o "carro voador", com a FlyNas, sobre operações de taxi aéreo naquele país.

Os acordos em questão serão anunciados por ocasião do Seminário Embraer em Brasília, cuja abertura será realizada pelo Presidente da República

Em junho, a Eve Air Mobility anunciou uma expansão da parceria com a Blade Air Mobility, Inc. por meio de um memorando de entendimento (MoU). Segundo a empresa, a parceria estabelece bases para integrar as aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) da Eve, ou aeronaves verticais elétricas (EVA), na rede de rotas europeias da Blade, começando pela França.

