'Enem dos concursos' alcança 2,65 milhões de inscritos

O Concurso Público Nacional Unificado encerrou o período de inscrições com 2,65 milhões de inscritos para a seleção de servidores públicos federais.

Criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o "Enem dos Concursos" oferta 6.640 vagas para 21 órgãos públicos federais.

Do total de pessoas que se inscreveram no concurso, 1,28 milhão ainda não pagaram a Guia de Recolhimento da União (GRU) e devem quitar pendência até dia 16 de fevereiro. Acesse a página oficial do CPNU .



Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$90, enquanto para o bloco de cargos de nível médio o valor é de R$60. O pagamento da taxa deve ser feito apenas por meio da GRU, que pode ser paga no banco, ou via PIX, com o respectivo QR Code.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, celebra o número expressivo de candidatos inscritos. “Estamos felizes pelo sucesso dessa inovação no serviço público que é o Concurso Nacional Unificado. Boa sorte e bons estudos a todas as pessoas inscritas. Vamos agora construir um serviço público com a cara do Brasil!”.

O concurso vai selecionar, de uma só vez, 6.640 servidores. As inscrições para o concurso foram abertas em 19 de janeiro e se encerraram em 9 de fevereiro. A prova será no dia 5 de maio e será aplicada em220 cidades, localizadas em todas as Unidades da Federação, com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação.

