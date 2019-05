Ex-presidente da Famasul assume a Anater

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, empossou, na terça-feira (30), o médico veterinário Ademar Silva Júnior, como presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater).

Ademar já presidiu a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) e também desempenhou a função de superintendente de Indústria, Comércio e Turismo na antiga Seprotur, atual Semagro, na época em que Tereza Cristina estava no comando da pasta.

Ele atuou na equipe de transição do governo e ocupava, até então, o cargo de assessor especial no Ministério da Agricultura.

O sul-mato-grossense, natural de Aparecida do Taboado, é a terceira pessoa a comandar a Anater, criada em 2014, no governo Dilma Rousseff para cumprir o processo de desenvolvimento do meio rural brasileiro e também da necessidade de consolidar instrumentos inovadores e eficazes que envolvam as esferas públicas e as instituições não governamentais, sintonizados com as dimensões social, econômica, ambiental e cultural.

