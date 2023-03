FarmacÃªutico Ã© preso ao lamber nÃ¡degas de mulher durante aplicaÃ§Ã£o de injeÃ§Ã£o

Um farmacêutico de 33 anos foi preso após lamber as nádegas de uma mulher, de 21 anos, durante a aplicação de uma injeção de anticoncepcional, em uma farmácia de Vicente Pires, em Brasília.

Conforme o site Metrópoles, a vítima contou que já frequentava o estabelecimento para receber o aplicação do medicamento, porém nunca tinha visto este funcionário acusado.

Segundo narrado pela jovem, ela entrou na sala de injetáveis e ele fechou a porta, ela teria abaixado um pouco a calça, e o suspeito pediu que ela se virasse para a parede. O autor se agachou, inseriu a seringa no glúteo da vítima e, sem injetar o medicamento, passou a língua na nádega da mulher e retirou a seringa.

Neste momento, ela passou a mão no local e sentiu "saliva”, a vítima olhou para o farmacêutico e ele perguntou se “o medicamento estava saindo”. Em seguida, ela deixou rapidamente a sala.

A mãe da vítima foi até o local conversar com o gerente, o autor do crime alegou que a vítima, na hora da aplicação, teria abaixado as calças até os joelhos.

O caso investigado pelo delegado-chefe da 38ª Delegacia de Polícia, Ataliba Neto, conta que descobriu que uma colaboradora da loja havia feito reclamações sobre o comportamento inadequado do suspeito.

A testemunha relatou que o funcionário tinha o costume de a chamar de “gostosa” e de a olhar de maneira invasiva , o que a deixava constrangida.

O assediador foi preso e autuado em flagrante por importunação sexual. Ele foi levado à carceragem da polícia e, caso condenado, poderá receber pena de um a cinco anos de prisão.

