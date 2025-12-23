Menu
Feriados alteram funcionamento de bancos, Correios e INSS

Bancos fecham também no dia 31 e atendem em horário reduzido na véspera de Natal

23 dezembro 2025 - 12h13Sarah Chaves, com Folhapress    atualizado em 23/12/2025 às 12h13
CaixaAgência da Caixa Econômica Federal na avenida PaulistaCaixaAgência da Caixa Econômica Federal na avenida Paulista   ( Rafaela Araújo/Folhapress)

Agências bancárias, dos Correios e do INSS não terão atendimento ao público nas quintas-feiras (25) e (1º), em razão dos feriados de Natal e Ano-Novo. De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), as agências bancárias também não funcionarão no dia 31 de dezembro.

Na véspera de Natal, quarta-feira (24), os bancos terão horário reduzido, com atendimento das 9h às 11h, no horário de Brasília. Em estados com fuso diferente, o funcionamento será das 8h às 10h. Já nos dias sexta-feira (26), terça-feira (30) e sexta-feira (2), o atendimento bancário ocorre normalmente.

As agências do INSS também terão funcionamento diferenciado. Nos dias 24 e 31 de dezembro, o atendimento ao público será realizado apenas até as 13h. Nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro, as unidades permanecem fechadas.

No caso dos Correios, não haverá atendimento presencial nem entregas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. A estatal reforça que seus canais digitais funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana. Informações podem ser obtidas pelo site oficial, telefones, WhatsApp e chatbot.

 

Funcionamento no fim de ano – resumo

Bancos

Quarta-feira (24): atendimento das 9h às 11h

Quinta-feira (25): fechado

Sexta-feira (26): funcionamento normal

Quarta-feira (31): fechado

Quinta-feira (1º): fechado

Sexta-feira (2): funcionamento normal

INSS

Quarta-feira (24): atendimento até 13h

Quinta-feira (25): fechado

Quarta-feira (31): atendimento até 13h

Quinta-feira (1º): fechado

Correios

Quinta-feira (25): fechado, sem entregas

Quinta-feira (1º): fechado, sem entregas

Canais digitais: funcionamento 24h

Feriados nacionais de 2026

Janeiro

Quinta-feira (1º): Confraternização Universal

Fevereiro

Segunda (16) e terça-feira (17): Carnaval – ponto facultativo

Quarta-feira (18): Quarta-feira de Cinzas – ponto facultativo até 14h

 

