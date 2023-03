Filtro de barro brasileiro Ã© considerado o melhor do mundo; JÃ¡ teve um em casa?

Os filtros de barro estão presentes em muitas casas brasileiras, ou pelo menos já estiveram. De acordo com pesquisas realizadas por cientistas norte-americanos, e publicadas no livro “The Drinking Water Book”, de Colin Ingram, os filtros brasileiros têm, provavelmente, o melhor sistema de purificação de água do mundo.

Um dos fatores que contribuem para essa eficiência dos filtros de barro é a sua câmara de filtragem de cerâmica, feita de velas de cerâmica, que são bastante eficazes no trabalho de retenção de cloro, pesticidas, ferro e alumínio.

Além disso, os filtros também combatem a presença de chumbo, em 95% e o parasita Criptosporidiose, em 99%, que pode causar diarreias e infecções intestinais.

Nos filtros de barro, a filtragem é realizada através da gravidade, com a água passando pelas velas e gotejando lentamente para o reservatório inferior. Esse processo não está presente nos fluxos de torneiras ou em tubulações, porque nesses mecanismo é a pressão que impulsiona o fluxo da água. Esse processo é menos cuidadoso, e permite que microrganismos e sedimentos acabem passando pelo sistema de filtragem e se depositando nos copos.

O estudo alerta as pessoas que estejam atentas quando forem comprar esses tipos de produtos, porque muitos deles podem permitir a passagem de elementos nocivos para a saúde, como o flúor e arsênico.

Os filtros de barro são uma ótima opção para se ter em casa, mas para que possam exercer sua função com qualidade, é preciso uma manutenção regular, com a troca dessas velas que são tão importantes.

Além disso, não devem ser usados produtos de limpeza no filtro, e é necessário um cuidado nos locais em que a água será armazenada, para que não seja contaminada e permaneça própria para consumo. Mas e você, tem um filtro desse em casa?!

