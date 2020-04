Fisioterapeuta grávida morre de coronavírus e bebê fica internado, diz hospital

Uma mulher grávida morreu, no domingo (5), devido ao novo coronavírus (Covid-19). O caso foi confirmado pelo hospital Unimed Recife. A fisioterapeuta Viviane Albuquerque tinha 33 anos e estava com 32 semanas de gestação.

Uma cesariana de emergência foi feita para retirar o bebê, que segue internado em estado grana em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

O caso foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta segunda, junto com outras oito mortes. Há, ao todo, 30 casos, entre eles o de um adolescente de 15 anos e duas técnicas em enfermagem do Hospital Getúlio Vargas, na Zona Oeste do Recife. Também foram confirmados 22 novos casos, resultando em 223, no total.

Por meio de nota, o hospital onde a mulher estava internada disse que o bebê "está recebendo da equipe médica todos os cuidados necessários". A Unimed informou que "não está autorizada a repassar informações tanto da paciente quanto do bebê, ficando a cargo da família". O hospital disse, ainda, que todas as informações estão sendo repassadas às autoridades responsáveis.

Viviane foi internada no dia 28 de março, com sintomas de Covid-19. Na quarta-feira (1º) saiu o resultado positivo. Ela foi levada diretamente para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por estar grávida. Na sexta-feira (3) ela foi entubada e, na manhã do sábado (2), ela passou por uma cesariana.

