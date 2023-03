GM, Hyundai e Stellantis param fábricas e dão férias coletivas a partir de hoje

Nany Sene com informações do Estadao e Metropoles

A partir desta segunda-feira (20), a General Motors, Hyundai e Stellantis (dona das marcas Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën) devem realizar paradas forçadas e dar férias coletivas, segundo o jornal O Estado de S. Paulo.

Depois de dois anos de paradas forçadas por escassez de componentes, principalmente de chips, as fabricantes brasileiras de veículos voltam a interromper a produção, porém, desta vez a falta de consumidores também foi responsável, a desaceleração da atividade econômica, inflação alta e juros elevados são fatores que tem levados as empresas a ajustarem o plano de produção.

A partir desta segunda, a Hyundai concede férias coletivas de três meses para os trabalhadores da unidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. A fábrica produz os modelos HB20 e Creta.

Na quarta-feira (22/3), será a vez de a Stellantis dispensar por 20 dias os funcionários do segundo turno de trabalho na fábrica da Jeep em Goiana (PE). Na semana que vem, os operários do primeiro e terceiro turnos serão liberados para férias por 10 dias, o que interromperá toda a produção de SUVs Renegade, Compass, Commander e da picape Fiat Toro.

De acordo com as montadoras, as medidas se devem à redução da demanda no mercado, o que levou à necessidade de uma readequação dos níveis de produção. O quadro de desaquecimento de vendas pode se prolongar até 2024, na visão de economistas do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco, e novas paradas de fábricas devem ocorrer.

