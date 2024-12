Governo anuncia fundo de R$ 6,5 bi para recuperar infraestruturas do RS

Carla Andréa, com CNN

O governo federal anunciou nesta sexta-feira (27) a criação de um fundo no valor de R$ 6,5 bilhões para a recuperação das infraestruturas no Rio Grande do Sul, que foram afetadas pelas enchentes de abril deste ano.

A medida foi formalizada por meio de uma medida provisória e tem como objetivo restaurar as áreas atingidas, proporcionando maior segurança à população e recuperação das estruturas danificadas pelos eventos climáticos extremos.

O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) juntamente com os ministros Jader Filho (Cidades), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

O fundo, denominado "Fundo de Apoio à Requalificação e Recuperação de Infraestruturas devido a Eventos Climáticos Extremos", destina recursos a diversas obras de recuperação no Estado.

De acordo com o Palácio do Planalto, os R$ 6,5 bilhões serão aplicados em várias frentes de trabalho. Desses recursos, R$ 2,5 bilhões serão destinados à recuperação de diques e obras nas bacias de amortecimento e casas de bombas nos municípios de Porto Alegre e Alvorada, locais que sofreram os maiores impactos das enchentes.

Outras áreas também receberão investimentos significativos, como a Bacia do Rio dos Sinos, que contará com R$ 1,9 bilhão para intervenções nos municípios de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul e outros da região.

Além disso, o plano de recuperação contempla recursos para diversas outras áreas do Estado. R$ 450 milhões serão aplicados em intervenções na Bacia do Gravataí, enquanto R$ 531 milhões serão direcionados para Eldorado do Sul e R$ 502 milhões para a Região Metropolitana de Porto Alegre.

Também estão previstos R$ 69,3 milhões para São Leopoldo e R$ 14,5 milhões para a Bacia do Caí, que inclui cidades como Montenegro, São Sebastião do Caí, Harmonia e Pareci Novo.

