Governo prorroga por 15 dias uso da Força Nacional em Brasília

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) prorrogou por mais 15 dias o uso da Força Nacional em Brasília. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (23/1), mas começou a valer já na última sexta-feira (20/1).

A portaria foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e estabelece que os integrantes da força continuarão escalados na área central de Brasília até 4 de fevereiro.

Os integrantes da força trabalham para “proteger a ordem pública e o patrimônio público e privado entre a Rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília”.

A convocação da Força Nacional surgiu em resposta aos atos terroristas cometidos na capital federal em 8 de janeiro, onde bolsonaristas radicais invadiram as sedes dos Três Poderes, causando danos aos prédios e diversas obras de arte históricas.

