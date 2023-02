Homem fantasiado de pênis é preso pela polícia

Uma das marcas registradas do carnaval brasileiro são as fantasias, mas às vezes o bom-senso fica em segundo plano e certos limites são ultrapassados, como foi o caso de um folião do Rio de Janeiro que foi preso neste domingo (19) fantasiado de pênis.

Segundo as informações do portal BHAZ, o homem teria sido denunciado para a polícia após diversas reclamações de moradores e outros foliões de que ele estaria perseguindo mulheres na rua com a sua fantasia.

O homem foi detido pela Polícia Militar do Rio após as denúncias, e a foto com um PM segurando o folião pelos braços viralizou nas redes sociais, rendendo piadas e um alerta sobre bom-senso durante a folia nas redes sociais.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também