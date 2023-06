Incêndio em indústria deixa uma pessoa morta e seis feridas em SP

Chega a seis o número de feridos durante incêndio ocorrido na manhã desta quinta-feira (22) em uma indústria localizada no Polo Petroquímico do Grande ABC, no município de Santo André, em São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, também há um morto. A empresa Braskem, responsável pelo local do acidente, informou que o incêndio começou por volta das 9h, em um tanque de gasolina que estava desativado para manutenção.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram atendidas pelo ambulatório da empresa com contusões, mas conscientes. A terceira vítima foi removida com queimaduras em 90% do corpo. O quarto ferido tinha queimaduras no rosto e nas vias aéreas e o quinto teve 90% do corpo queimado. A sexta e a sétima vítimas apresentavam contusão nas pernas por terem sofrido queda devido ao deslocamento de ar após explosão.

A Tenenge, responsável por cinco funcionários atingidos no incêndio, que ocorreu durante uma atividade de pintura em uma planta da Braskem, confirmou a morte de um deles, “apesar de todos os esforços realizados pela equipe médica no local e na instalação hospitalar, para onde o funcionário foi encaminhado com o apoio do Corpo de Bombeiros”.

Segundo a empresa, dois dos funcionários atingidos estão hospitalizados em unidades da região e dois tiveram ferimentos leves e foram prontamente atendidos. “A Tenenge, através de suas equipes especializadas, segue focada no apoio às vítimas, seus familiares e colaborando com os agentes públicos no local”, diz a empresa por meio de nota.

Nota da Brasken

"Hoje por volta das 9h, em uma de nossas unidades industriais do Polo Petroquímico do Grande ABC, aconteceu um incêndio em um tanque que estava em manutenção por empresa terceirizada. A brigada de emergência foi acionada, juntamente com viaturas do Corpo de Bombeiros local, que controlaram o incêndio.

Em decorrência do incêndio, três funcionários de uma empresa terceirizada foram feridos. Imediatamente todos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. Uma das vítimas infelizmente veio a óbito.

Lamentamos o ocorrido, nos solidarizamos com os familiares e amigos e reforçamos que nosso departamento médico/assistência social está acompanhando para prestar todo o apoio necessário.

A Braskem providenciou a evacuação imediata do local e durante a evasão duas pessoas tiveram lesões decorrente do deslocamento.

Ressaltamos que todas as medidas de segurança necessárias foram imediatamente tomadas, abrangendo nossas unidades e os locais no entorno da ocorrência e as causas dessa ocorrência estão sendo investigadas."

