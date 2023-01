JD1TV: Bolsonaristas furam bloqueio policial e invadem rampa do Congresso

Na tarde deste domingo (8), bolsonaristas mais radicais entraram em confronto com a polícia e furaram o bloqueio para tomarem conta da rampa do Congresso Nacional, em Brasília. Nem mesmo o spray de pimenta usado pelos policiais conteve os participantes do ato antidemocrático.

Os grupos mais rebeldes dos atos estavam armados com pedaços de paus e pedras.

Os policiais também usaram bombas de efeito moral na tentativa de conter os manifestantes, mas também não obtiveram muito sucesso em retirar os manifestantes. Segundo informações do portal G1, há pontos de fumaça e algumas vidraças do monumento foram quebradas. Um veículo da Força Nacional caiu no espelho d'água do local.

A atuação da Força Nacional para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio em Brasília contra atos de ameaça à democracia foi autorizado no sábado (7), pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Após a invasão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse em uma rede social que em uma conversa por telefone, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou que "está concentrando os esforços de todo o aparato policial, no sentido de controlar a situação".

Pacheco disse ainda que repudia os atos antidemocráticos e que eles devem "sofrer o rigor da lei com urgência".

