JD1TV: Bolsonaristas radicais invadem e depredam STF, Congresso e Planalto

Após invadirem o Congresso Nacional, bolsonaristas radicais também invadir a sede do STF (Supremo Tribunal Federal) e o Palácio do Planalto na tarde deste domingo (8), em Brasília. A invasão também contou com depredação dos três poderes e diversos circulam as redes sociais mostrando a ação dos vândalos e terroristas.

A Polícia Militar do Distrito Federal fazia a segurança, mas nem o uso de spray de pimenta e bombas de efeito moral evitaram a invasão dos bolsonaristas em mais um ato antidemocrático.

Vidraças da sede do Congresso foram quebradas. Os bolsonaristas radicais alcançaram o Salão Verde da Câmara dos Deputados, área que dá acesso ao plenário da Casa. Os participantes do ato antidemocrático quebraram vidros da fachada, entraram no prédio e chegaram até o plenário.

No Palácio do Planalto, os bolsonaristas radicais chegaram até o quarto andar e depredaram a sede do Poder Executivo.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, os vândalos depredaram os gabinetes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Há também registros dos bolsonaristas invadindo os plenários do Congresso Nacional.

Após a invasão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse em uma rede social que em uma conversa por telefone, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou que "está concentrando os esforços de todo o aparato policial, no sentido de controlar a situação".

Pacheco disse ainda que repudia os atos antidemocráticos e que eles devem "sofrer o rigor da lei com urgência".

O ministro da Justiça, Flávio Dino, chamou os atos antidemocráticos de "absurdos" e afirmou que a "tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. Dino disse ainda que o GDF informou que "haverá reforços".

