Após três meses longe do país em Orlando (EUA), o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira (30) e se encontrou com apoiadores e família. O senador Flávio Bolsonaro, o general Braga Netto e o deputado Hélio Lopes, o cumprimentaram na chegada. Veja:





Logo de manhã, Bolsonaro visitou a sede do PL, onde conversou com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, em seu primeiro compromisso oficial em Brasília e ficará hospedado no Complexo Brasil 21, conforme fontes do JD1 Notícias no local.



Em seu primeiro discurso, Bolsonaro ensaiou a retomada pública na política. “Somos 20% da bancada, temos a maioria dentro do Congresso e queremos o melhor para o nosso país”, falou para um grupo de apoiadores.

Ainda conforme informações repassadas ao JD1, a via próximo ao hotel em que o ex-presidente ficará hospedado está interditada, no entanto, “tem mais policiais que fãs. A segurança do Distrito Federal aprendeu desta vez”.

Imagens feitas pela CNN Brasil também mostram pouco mais que algumas dezenas de pessoas esperando pelo ex-presidente em frente ao hotel enquanto um grupo maior acompanha Bolsonaro.

