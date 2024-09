JD1TV: Cadeirada de Datena em Marçal vira 'usina' de memes

A ‘cadeirada’ que o apresentador e candidato à prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) deu em seu adversário, o coach e também candidato Pablo Marçal (PRTB), durante o debate na TV Cultura na noite deste domingo (15) virou um dos assuntos mais comentados do Brasil, e em bom humor brasileiro, deu origem a incontáveis memes sobre a situação.

Em várias redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens, memes sobre a briga, que ocorreu após o coach provocar o apresentador, surgiram, com um ar de ‘zoeira’ sobre toda a situação.

Até mesmo vídeos com edições meme sobre a situação surgiram, desde os famosos “fan edits” até mesmo um com edição estilizada aos moldes dos famosos jogos de lutas de fliperama, enquanto a cadeira utilizada por Datena ganhou “fama” nas redes, com muitos brincando que ela estava bem após o apresentador a jogar contra o coach.

Confira alguns dos memes:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também