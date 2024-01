JD1TV: Novinha e idoso são flagrados no 'rala e rola' em sacada de apartamento de luxo

Da redação - com CM7

Aproveitando ‘com gosto’ o começo do ano, um casal foi flagrado praticando atos sexuais em plena luz do dia, na sacada de um apartamento luxuoso, localizado em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. O vídeo viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (4).

Conforme o vídeo, que foi borrado para evitar exposição das partes, o homem aparenta ter mais de 60 anos, enquanto a mulher é uma jovem, de 20 anos.

Nas imagens, é possível notar que a ‘novinha’ coloca os braços para o alto e se apoia no blindex do apartamento.

No entanto, por mais que os envolvidos tenham amado a experiência, o momento íntimo causou revolta em vizinhos, que ficaram com medo de crianças presenciarem a cena. Vale ressaltar que, no Brasil, a prática desse tipo de ato configura crime de ultraje público ao pudor.

Assista ao vídeo:





JD1TV: Novinha e idoso são flagrados no 'rala e rola' em sacada de apartamento de luxohttps://t.co/c1IlnA5zv5 pic.twitter.com/iAepFtq3dD — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) January 5, 2024

