JD1TV: 'Patati e Patatá' caem no soco durante apresentação da Carreta da Alegria

Uma apresentação da Carreta da Alegria Mega Mix em Ituporanga, no Vale do Itajaí, foi interrompida uma briga entre animadores vestidas dos palhaços ‘Patati e Patatá’ na noite de quarta-feira (5).

Conforme o Metrópoles, um vídeo do flagrante em uma rua do centro do município circula nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver duas pessoas se agredindo e outras duas tentando separar a briga.

Em nota, a empresa responsável pela atração lamentou “profundamente o ocorrido”. Acrescentou que foi uma “situação chata e indesejada” e que providências foram tomadas, mas não mencionou quais delas.

A Polícia Militar e bombeiros não foram chamados. A Polícia Civil informou que não houve registro de boletim de ocorrências. Como se trata de lesão corporal, é necessário que a vítima faça uma queixa crime para que haja investigação.

Após o caso ser divulgado na internet, a prefeitura informou que o veículo parte com o público da Praça Frei Gabriel e percorre as principais vias do Centro durante 30 minutos.

O que disse a empresa

"Tendo em vista o ocorrido na noite de 05/07/2023, informamos que lamentamos profundamente o ocorrido. Prezamos sempre levar alegria e diversão a todos, com responsabilidade e segurança.

É uma situação chata e indesejada. Acreditamos que cada qual deva ser responsabilizado por seus atos, razão pela qual providências já foram tomadas. No mais, pedimos sinceras desculpas a todos, bem como agradecemos pela compreensão."

Assista ao vídeo:

Patati e Patatá só para adultinhos pic.twitter.com/oq26VDm1E1 — Matheus (@odontinho) July 6, 2023

Deixe seu Comentário

Leia Também