JD1TV: Peão de Cassilândia é 'pisoteado' por boi durante montaria em Barretos

O peão de Cassilândia, Cleber Henrique Martins, foi pisoteado por um touro durante a noite de quinta-feira (15) na primeira etapa da final da Professional Bull Riders (PBR) Brasil na Festa do Peão de Barretos (SP).

A prova precisou ser interrompida para atendimento médico ao competidor. Alguns momentos depois, o peão se levantou e saiu da arena caminhando, amparado pelos socorristas.

A organização do evento informou ao g1 que não foi preciso levar Martins ao hospital. Ele passou por raio-x no posto médico para peões do parque e não sofreu fraturas.

Para o site, o peão comentou que acidentes fazem parte da competição e que está pronto para voltar à arena na sexta-feira (16) para a disputa da segunda etapa da final da PBR.

“Eu não lembro de nada, eu só lembro um pouquinho antes da montaria de ter passado a corda no boi. Depois da montaria eu só me lembro de estar ali no esporte-medicina. Não foi muito boa a montaria, mas, graças a Deus, estou com saúde e estou de pé, pronto para montar de novo”, detalhou.

As etapas da PBR Brasil vão até domingo (18). O prêmio do vencedor está estimado em cerca de R$ 580 mil e ele ainda ganha vaga para disputar o rodeio nos EUA em novembro deste ano.

