JD1TV: Péricles tem carro de luxo roubado por bandidos armados em SP

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que dois ladrões armados roubam um carro de luxo do cantor Péricles, de 52 anos, na noite desta quinta-feira (16), em Santo André, na Grande São Paulo.

Conforme a CNN, o crime foi cometido na frente da esposa e de uma das filhas pequenas do sambista. Apesar do susto, nem Péricles ou sua família foram agredidos ou se feriram durante o assalto.

O roubo da Land Rover Discovery cinza, ano 2022, do artista foi confirmada por sua assessoria de imprensa. Procurada, ela informou, no entanto, que Péricles não iria comentar o assunto. O veículo é avaliado em aproximadamente R$ 300 mil, segundo policiais.

"Não vamos divulgar nenhuma nota oficial e nenhum outro detalhe sobre o ocorrido. Só falar que o assalto realmente aconteceu, roubaram o carro do cantor, mas ele e todos que estavam com ele graças a Deus estão bem", informa a imprensa do pagodeiro.

O caso foi registrado como roubo a veículo no 2º Distrito Policial (DP), em Santo André. Além do automóvel, os bandidos levaram também cartões bancários, documentos, e uma mochila com roupas das filhas de Péricles.

