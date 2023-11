Jogo do Tigre: cassinos invadem sites de prefeituras na busca por visibilidade

Os sites com extensão "gov.br", destinados a fornecer informações oficiais de organizações governamentais, estão sendo indevidamente utilizados para promover cassinos online. A prática foi identificada durante uma pesquisa sobre o "jogo do tigre", revelando a presença de conteúdo de apostas em sites de prefeituras e órgãos públicos.

A equipe de reportagem do JD1 Notícias realizou uma busca no Google, encontrando um exemplo no site da prefeitura de Jateí, município do Estado do Mato Grosso do Sul. Ao clicar no link do órgão público, os usuários são redirecionados para páginas de apostas online, onde são atraídos por ofertas de bônus para apostar.

A situação não se restringe a Jateí, pois constatamos que outros sites de prefeituras pelo Brasil também estão sendo afetados por essa prática, como evidenciado em imagens destacadas na matéria.

Conforme informações do portal g1, esse tipo de ataque ocorre por meio da técnica conhecida como "defacement" (desfiguração), a qual busca vulnerabilidades nos servidores de internet para adulterar o conteúdo dos sites. Embora o risco direto seja baixo, é essencial que os usuários evitem fornecer informações confidenciais ou pessoais nessas páginas adulteradas.

A reportagem procurou a prefeitura de Jateí para obter seu posicionamento sobre o assunto. Até o momento da publicação, não houve resposta. O espaço permanece aberto para manifestações.

