Jovem Ã© atacada por tubarÃ£o um dia depois de outro ataque na mesma praia

Pedro Molina, com informações do g1

Uma jovem, identificada pela Polícia Militar como Kaylane Timóteo Freitas, teve parte de seu braço esquerdo amputado após ser atacada por um tubarão nesta segunda-feira (6) na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Esse é o segundo caso em dois dias. Neste domingo (5), um adolescente de 14 anos também foi atacado por um tubarão na mesma praia e teve parte de sua perna direita amputada. Após o ataque, o jovem foi encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em estado grave.

O caso desta segunda-feira ocorreu cerca de 500 metros do local onde o ataque de domingo ocorreu, área que se encontra restrita para o banho desde 2021 devido ao perigo que os tubarões representam para quem opta por nadar no local.

Esse é o terceiro ataque no litoral de Pernambuco desde 20 de fevereiro, quando um surfista foi vítima da mordida de um tubarão. Apesar de ter perdido muito sangue e ser levado para o centro cirúrgico em estado grave, a vítima não perdeu nenhum membro como resultado do ataque.

Segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit), um trecho de 36 quilômetros, que inclui o local dos dois ataques, tem risco de ataques.

Desde 1999 um decreto estadual está em vigor, e existem 150 placas indicativas do risco de incidentes com tubarão em toda a extensão que está sob risco de ataques. A prefeitura de Jaboatão dos Guararapes disse que irá procurar o Cemit para discutir medidas que possam evitar futuros ataques.

Confira o momento em que a jovem é resgatada pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU):

