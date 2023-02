Jovem é internada com edema cerebral após cheirar pimenta no almoço de família

A moradora de Anápolis, em Goiás, Thais Medeiros de Oliveira, 25 anos, passou mal após cheirar pimenta-bode e está com um edema cerebral. Segundo informações do portal G1, a mulher passou por uma tomografia na Santa Casa do município.

A jovem está internada desde a última sexta-feira (17), quando teve uma crise de asma e deu entrada no hospital após ter uma parada cardiorrespiratória. Ela ficou cerca de sete minutos sem pulso e 15 sem oxigênio.

A trancista chegou a ser intubada. No entanto, apesar do edema, ela apresentou melhora no quadro respiratório. De acordo com boletim médico, ao qual o G1 teve acesso, Thais continua sedada.

Segundo o namorado da jovem, Matheus Oliveira, ela estava almoçando na casa dele quando aconteceu a situação. "Ela estava na cozinha e entraram em assunto de pimenta. Então ela passou a pimenta no nariz e cheirou. A garganta dela começou a coçar e, logo em seguida, ela já foi perdendo as forças. E a levamos para o hospital", explicou o namorado.

Segundo a mãe da jovem, Adriana Medeiros, ela nunca tinha tido um quadro grave de reação alérgica. Segundo ela, a jovem teve contato com "pimenta bode".

