JustiÃ§a Eleitoral convoca mesÃ¡rios voluntÃ¡rios para as eleiÃ§Ãµes

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou na sexta-feira (20) a campanha nacional para incentivar a participação de mesários voluntários nas Eleições Gerais de 2026. A mobilização busca atrair novos colaboradores e valorizar quem já atua no processo eleitoral, reforçando a importância da função para o funcionamento da democracia.

A campanha destaca o papel dos mesários no dia da votação, responsáveis por garantir a organização das seções eleitorais e a regularidade do processo. Também aposta na renovação, ao incentivar a participação de jovens, ao mesmo tempo em que reconhece a experiência de quem já atua há anos.

Ser mesário voluntário pode trazer benefícios, como dias de folga no trabalho e certificação de participação, além de contribuir diretamente para a realização das eleições.

A iniciativa segue até maio e faz parte das ações obrigatórias da Justiça Eleitoral em anos eleitorais, com foco em ampliar o engajamento da população no processo democrático.

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