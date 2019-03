Justiça manda soltar Temer

O desembargador do Tribunal Regional da 2ª Região,Ivan Athié, revogou nesta segunda-feira (25), a prisão preventiva do ex-presidente Michel Temer, preso desde quinta-feira (21), na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro.

Além de Temer, a decisão ainda beneficia o ex-ministro Moreira Franco e mais seis investigados que estavam detidos desde a ultima quinta, por decisão do juiz Marcelo Bretas.

Athié, que é relator do caso no TRF-2, havia sinalizado inicialmente que iria levar o pedido de liberdade para julgamento colegiado com mais dois desembargadores, mas, após analisar o caso no fim de semana, concluiu que as prisões afrontavam garantias constitucionais. "Ressalto que não sou contra a Lava Jato, ao contrário, também quero ver nosso país livre da corrupção que o assola. Todavia, sem observância das garantias constitucionais, asseguradas a todos, inclusive aos que a renegam aos outros, com violação de regras não há legitimidade no combate a essa praga",sustentou o desembargador.

