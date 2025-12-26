Menu
Financial
Brasil

Lei libera R$ 14,4 bi para inovação em empresas, saúde e segurança

Os recursos que possibilitaram a abertura do crédito decorrem da incorporação de superávit financeiro de 2024

26 dezembro 2025 - 14h26Sarah Chaves, com Agência Senado
Maior parte do valor é destinada a financiamento para empresas em desenvolvimento tecnológicoMaior parte do valor é destinada a financiamento para empresas em desenvolvimento tecnológico   (Stock)

O presidente Lula sancionou sem vetos a Lei 15.318 que abre crédito suplementar de R$ 14,4 bilhões para operações oficiais de crédito e diversos órgãos do Poder Executivo federal.  A medida foi publicada no Diário Oficial da União.

A maior parte do valor (R$ 14,1 bilhões) é destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDTC), para financiamento de projetos de inovação e desenvolvimento tecnológico de empresas. 

O dinheiro também vai reforçar ações de segurança pública (policiamento e combate às drogas), saúde e obras em estradas, entre outras.

De acordo com a lei, os recursos que possibilitaram a abertura do crédito decorrem da incorporação de superávit financeiro de 2024, no valor de R$ 14,188 bilhões; excesso de arrecadação, no valor de R$ 17,711 milhões, referente a recursos de Pesquisa, Desenvolvimento e Tecnologia de Interesse do Desenvolvimento Regional; e anulação de dotações orçamentárias.

Quase a totalidade do crédito, cerca de R$ 14,18 bilhões, tem origem na incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial da União referente ao exercício de 2024. Esses valores provêm de diferentes fundos setoriais e programas, como os Fundos de Ciência e Tecnologia (CTs), incluindo CT-Saúde, CT-Agronegócio, CT-Verde Amarelo, CT-Infra, CT-Amazônia, CT-Energia e CT-Petro, entre outros.

