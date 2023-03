Lula adia embarque para a China após quadro de pneumonia

Sarah Chaves, com informações do G1

Uma pneumonia leve vai atrasar o embarque do presidente Lula (PT) para a China marcada para manhã de sábado (25) para a manhã de domingo (26).

Segundo a assessoria do presidente, Lula passou por exames no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na noite de quinta-feira (23).

O adiamento não deve afetar o encontro com o presidente da China, Xi Jinping, que está previsto para ocorrer na terça-feira (28).

A viagem do presidente tem por objetivo defender as relações já construídas com o maior parceiro comercial do Brasil e, eventualmente, ampliar a gama de produtos brasileiros para venda no gigante asiático.

A comitiva brasileira deve ser composta de mais de 200 pessoas, entre empresários, ministros e parlamentares. Após o retorno ao Brasil, a expectativa é que o governo apresente o novo arcabouço fiscal.

