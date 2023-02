Lula anunciará o novo Bolsa Família na próxima semana

Sarah Chaves, com informações do G1

Durante visita a Sergipe, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (15), que anunciará na próxima semana um "novo Bolsa Família". "Semana que vem vamos anunciar um novo Bolsa Família de R$ 600 e mais R$ 150 por cada criança até seis anos de idade, para que a gente possa na infância, que a criança mais precisa estar nutrida, a gente garantir que a mãe possa comprar alimento para essas crianças", disse Lula.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse na segunda-feira (13) que o modelo do programa está pronto para avaliação de Lula e que o retorno do Bolsa Família pode ser feito por meio de uma medida provisória, em razão da importância do tema.

O presidente não deu mais detalhes sobre o retorno do programa destinado a famílias de baixa renda. Lula deu a declaração durante discurso em Maruim, onde visitou obras de duplicação da BR-101 em Sergipe.

Editadas pelo governo federal, as MPs passam a valer já na publicação, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional em um prazo estabelecido.

