Depois de participar de agendas no Rio de Janeiro e São Paulo, o presidente Lula recebe no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (28), o presidente da França, Emmanuel Macron.

No Palácio serão realizadas uma reunião bilateral, uma cerimônia de assinatura de atos e uma declaração à imprensa e depois almoçam no Palácio Itamaraty.

Entre os acordos discutidos, está a troca (e proteção) mútua de informação e cooperação e o protocolo de intenções de investimento da ordem de R$ 100 milhões de reais entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco da Amazônia e a AFD, que é a Agência Francesa de Desenvolvimento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também