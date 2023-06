Lula encontrará o Papa Francisco para falar sobre desigualdade e combate à fome

Sarah Chaves, com informações do Planalto

Na transmissão do programa "Conversa com o Presidente", Lula deu detalhes dos compromissos internacionais previstos na agenda de visita à Europa. Ele embarca para Roma (Itália) onde nesta quarta-feira (21) se encontrará com o Papa Francisco, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

"Estive com o Papa Francisco duas vezes. De forma inequívoca, é o Papa mais comprometido com o povo humilde do mundo", elogiou Lula. "Ele, sobretudo, foi muito solidário a mim, em todos aqueles meus processos", lembrou. O presidente revelou que o encontro foi motivado por sua iniciativa e que abordará com o Papa Francisco questões referentes à paz na Europa e à desigualdade no mundo.

"Ele está muito interessado em acabar com a guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu também quero conversar com ele sobre essa questão da paz. E também quero conversar com ele sobre a questão da desigualdade", detalhou.

Lula informou que voltará a conversar com o Papa porque quer "aproveitar o mandato de presidente da República para tentar criar uma consciência mundial". Para o presidente, não é possível explicar a falta de indignação contra a fome, em um planeta que produz mais comida do que consome. "O problema não é de falta de produção. É de falta de distribuição, de falta de dinheiro para comprar o alimento. Então eu vou discutir isso com ele", prosseguiu.

Lula repetiu que fará convite ao Papa Francisco para vir ao Brasil, acompanhar o Círio de Nazaré – uma das maiores manifestações católicas do mundo, realizada em outubro, em Belém (PA). "Ele conhece a festa, sabe da importância da festa. Não sei se o Papa correria o risco de ir numa festa que tem milhões e milhões de pessoas. Mas, de qualquer forma, seria uma visita extraordinária. Eu não me neguei a fazer o convite a ele. Até porque eu vou. É a primeira vez que vou ao Círio de Nazaré".

