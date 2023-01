Lula se reúne com presidente da Argentina nesta segunda-feira

Sarah Chaves, com informações da Agência Brasil

O encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, nesta segunda-feira (23), foi confirmado pelo petista em seu perfil no Twitter e deve acontecer até o fim da manhã.

Também estão previstas para esta segunda-feira a assinatura de atos bilaterais e uma declaração conjunta à imprensa na Casa Rosada, sede do governo argentino. À tarde, ainda em Buenos Aires, Lula participa de encontro com empresários locais e se reúne com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Conforme agenda oficial, amanhã (24), o presidente brasileiro participa da 7ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), colegiado do qual o Brasil voltou a integrar após ter se retirado durante o governo de Jair Bolsonaro.

Deixe seu Comentário

Leia Também