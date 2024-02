Lula participa da Cúpula da União Africana e encontro sobre o clima na Etiópia

Sarah Chaves, com informações do Planalto

Depois de uma visita ao Egito, o presidente Lula, começa nesta sexta-feira (16), a programação da visita de Estado à Etiópia, onde participará da Cúpula da União Africana como convidado.

Também estão previstas reuniões e a presença no evento “Financiamento climático para a agricultura e segurança alimentar: Implementação da Declaração de Nairóbi e resultados da COP-28”.

A agenda do presidente começa com a cerimônia de oferenda floral em homenagem aos heróis caídos na Batalha de Adwa, ocorrida em março de 1896 entre a Etiópia e a Itália. Em seguida, o presidente visita o Museu Memorial de Adwa.

O líder brasileiro será recebido na Sede do Governo Etíope para a cerimônia de boas-vindas, sucedida por uma reunião ampliada com o primeiro-ministro da República Democrática Federal da Etiópia, Abiy Ahmed. Depois, Lula e Ahmed se reunirão a portas fechadas.

O último compromisso previsto para esta sexta-feira é o evento sobre financiamento climático para agricultura e segurança alimentar.

Além da visita de Estado à Etiópia, o presidente Lula participará da Cúpula da União Africana. A sede da entidade, que se tornou membro oficial do G20 em 2024 com apoio do Brasil, fica em Adis Abeba. Com a participação de dezenas de chefes de Estado e governo na cúpula, o presidente tem convites para diversas reuniões bilaterais, que ainda não estão definidas.

O embaixador Carlos Duarte, secretário de África e Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores, destacou que a Etiópia é um país com o qual o Brasil pode desenvolver um comércio mais forte. “É um país que tem tido um crescimento econômico forte e significativo e é um mercado importante. O Brasil pode se beneficiar tendo uma presença maior na Etiópia”, explicou o embaixador.

