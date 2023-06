Lula recebe o presidente da Argentina no Itamaraty, nesta segunda-feira

Em agenda oficial pelo Brasil, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, se reúne nesta segunda-feira (26), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto, e participa de almoço no Palácio Itamaraty.

Fernández também encontrará Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em maio, os dois mandatários se reuniram em uma reunião bilateral por cerca de quatro horas. O principal item da pauta foi um pedido ao governo brasileiro para que ajude a Argentina a enfrentar sua profunda crise econômica. Maiores parceiros comerciais do Brasil na América do Sul, os argentinos enfrentam uma nova grave crise na economia, com desvalorização do peso – a moeda local – perda do poder de compra e altos índices inflacionários.

Em declaração conjunta, Lula afirmou que fará “todo sacrifício” para ajudar o país vizinho. “Do ponto de vista político, me comprometi que vou fazer todo e qualquer sacrifício para que a gente possa ajudar a Argentina nesse momento difícil”, disse.

Desde janeiro, Lula e Fernández encontraram-se quatro vezes. Ele é um dos líderes mais próximos do presidente brasileiro, tendo comemorado sua eleição no ano passado.

