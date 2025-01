Lula se reúne com ministros e define estratégia de acolhimento a brasileiros deportados

Sarah Chaves, com informações do Planalto

Diante das medidas anti-imigração adotadas pelo governo dos Estados Unidos, o presidente Lula se reuniu com ministros na terça-feira (28) para tratar do acolhimento aos brasileiros repatriados para garantir que haja respeito aos direitos humanos no processo de deportação e ajudar os cidadãos a se restabelecerem no Brasil.

No sábado (25) à noite, uma aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB), com os brasileiros repatriados, aterrissou no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG). A previsão inicial era de que eles chegassem à capital mineira na noite de sexta-feira (24), mas o avião vindo dos EUA apresentou um problema técnico e precisou pousar em Manaus (AM).

Os brasileiros que chegaram à capital amazonense algemados foram recebidos e imediatamente liberados das algemas pela Polícia Federal, por orientação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski

O transporte dos brasileiros de Manaus para Belo Horizonte foi uma determinação do presidente Lula, de modo a garantir que completassem a viagem com dignidade e segurança.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou que, durante a reunião, houve o repasse ao presidente Lula de informações sobre a situação do voo com 88 brasileiros repatriados dos EUA na última semana. “O objetivo da reunião, além de transmitir ao presidente o que aconteceu, foi também de discutir formas de tratar o tema daqui em diante e de se discutir com as autoridades americanas que as deportações para eles, repatriação para o Brasil, sejam feitas atendendo os requisitos mínimos de dignidade, respeito aos direitos humanos e a atenção necessária aos passageiros de uma viagem dessa extensão”, afirmou Mauro Vieira.

A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, que esteve em Minas Gerais para receber os brasileiros deportados dos EUA, anunciou nesta terça-feira que o presidente Lula autorizou o ministério a iniciar as tratativas para estabelecer em Confins (MG) um posto de acolhimento humanitário, considerando que poderão haver outras deportações. “Toda a nossa expectativa é que possamos trabalhar para garantir que famílias não venham separadas e que esses passageiros tenham boas condições de água, alimentação, inclusive de temperatura, que me parece que foi a coisa mais prejudicial no processo desse voo”, disse.

Celac

O presidente de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, como atual titular da Celac convocou uma reunião sobre a questão das deportações, pelo governo norte-americano, de imigrantes ilegais, no qual o Brasil foi convidado a participar nesta quinta-feira (30). “O Brasil é um dos países criadores da Celac. Nós não poderíamos deixar de estar presentes”, disse Mauro Vieira.

