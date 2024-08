Mais cheia e mais brilhante: Fenômeno da 'Superlua Azul' acontece hoje

O fenômeno da ‘superlua azul’ volta a aparecer no céu durante a noite a desta segunda-feira (19). Durante a aparição, ela fica mais cheia e mais brilhante. O fenômeno ocorre quando a Lua está em fase cheia e coincide com o perigeu, período em que ela se aproxima da Terra.

O evento ocorre uma vez a cada dois anos, e nesta segunda-feira poderá ser visto de qualquer lugar do Brasil, sem qualquer tipo de equipamento.

A previsão é que a Lua apareça no céu a partir das 15h25. Contudo, a melhor visualização será ao anoitecer. A olho nu, ela parecerá enorme e brilhante no céu.

Os especialistas alertam que a observação precisa ser feita em locais sem nebulosidade.

O termo superlua azul - O termo Lua azul é usado quando vemos a Lua cheia duas vezes no mesmo mês. Quando uma Lua cheia ocorre no começo de um mês, o clico lunar completo pode ser feito, dando a chance de mais uma Lua cheia no mês.

Atualmente, o nome é usado em referência a segunda Lua cheia do mês, evento que acontecer em um intervalo de dois anos. No entanto, no passado, já houve momentos em que o satélite realmente pareceu ter uma coloração azulada. Isso aconteceu duas vezes: em 1883 e 1951.

Segundo o g1, a primeira foi na ocasião da erupção do vulcão Krakatoa, localizado na Indonésia. As cinzas expelidas ficaram na atmosfera durante vários anos, deixando o pôr do sol esverdeado e a Lua azulada.

A segunda e mais recente ocorrência teve motivos similares, quando ocorreram incêndios florestais no oeste do Canadá, espalhando fumaça por toda a América do Norte, especialmente na região nordeste, onde a Lua “ficou azul”.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também