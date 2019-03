Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 15 milhões na quarta-feira

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2138 da Mega-Sena realizado neste sábado (30). O prêmio acumulou e deve chegar a R$ 15 milhões no próximo sorteio, que será na próxima quarta-feira (3).



As dezenas sorteadas foram: 04 13 14 21 30 34



Cinquenta e nova apostas acertaram a Quina e vão receber R$ 36.206,08 cada.



Na Quadra, foram 4.532 apostas acertadoras, que ganharam R$ 673,35 cada.

