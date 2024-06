Mega-Sena: aposta de Ponta Grossa fatura sozinha o prêmio de R$ 114,1 milhões

O resultado da Mega-Sena 2.734 com prêmio de R$ 114.104.458,33 milhões foi divulgado neste sábado (8), em São Paulo, e uma aposta de Ponta Grossa (PR) faturou sozinha o prêmio.

A aposta vencedora foi um bolão com 10 cotas feito na Lotérica Princesa dos Campos II e a quantidade de números apostados foi de nove.

Os números sorteados hoje foram: 21 - 27 - 35 - 48 - 59 - 60

Ao todo, 137 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 49.467,16. Os 7.811 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.239,46 cada.

Mato Grosso do Sul também faturou. No Estado, 99 apostadores embolsaram o valor de R$ 1,2 mil por acertar quatro das seis dezenas sorteadas.

A informação foi confirmada pela Loteria da Caixa Econômica Federal durante a divulgação do rateio. Os sortudos efetivaram de apostas simples até bolões, nos municípios de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Camapuã, Campo Grande, Costa Rica, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Itaporã, Ivinhema e Jardim.

Ladário, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas também figuram entre as cidades Sul-mato-grossenses com vencedores.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (11), e o prêmio estimado será de R$ 35 milhões.

