Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 26 milhões neste sábado

Sem ganhadores das últimas seis dezenas sorteadas da Mega-Sena na quinta-feira (23), o prêmio acumulou, aumentando para R$ 26 milhões para o sorteio deste sábado (25), que acontece às 19h (Horário de MS), no Espaço da Sorte em São Paulo.

As apostas para o concurso de hoje podem ser feitas até as 18h (horário de MS) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet .

A aposta mínima custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35

