Mega-Sena sorteia bolada de R$ 63 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena pode deixar uma nova pessoa milionária nesta quarta-feira (25), isso porque o prêmio acumulado poderá pagar até R$ 63 milhões para quem acertar as seis dezenas pelo concurso 2.558.

O prêmio vem sendo acumulado desde o início do ano e no último sorteio, realizado no sábado passado (21), ninguém acertou os números que foram divulgados.

O valor da aposta simples com o bilhete com seis números custa R$ 4,50.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul), em qualquer lotérica ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

