Mega-Sena: Apostas para concorrer aos R$ 75 mi podem ser feitas até às 18h

Realizado hoje (28) à noite em São Paulo, o sorteio da Mega-Sena pagará o prêmio de R$ 75 milhões a quem acertar as seis dezenas.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal .

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Além da possibilidade de jogo simples, é possível fazer um bolão oficial da Caixa em qualquer lotérica. É só preencher o campo específico para isso no volante. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00.

