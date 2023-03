Menina de apenas 6 anos morre apÃ³s se engasgar com bexiga

Alice Kadena Botelho, de apenas 6 anos, morreu após se engasgar com uma bexiga, em Vera Cruz, interior de São Paulo. O caso foi registrado na sexta-feira (10).

De acordo com o G1, a criança foi levada ao Hospital das Clínicas de Marília (SP), logo após o incidente.

As apurações policiais apontam que Alice estava enchendo uma bexiga de aniversário, quando aspirou o material, provocando a obstrução das vias respiratórias. Os médicos realizaram manobras de ressuscitação, mas a menina não resistiu e morreu no Hospital.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) deve apontar a causa da morte. Alice foi sepultada no sábado (11), no Cemitério da Saudade, em Marília.

A Polícia Civil de Vera Cruz vai instaurar inquérito para apurar as circunstâncias da morte.

